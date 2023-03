VIDE GRENIER Servian Servian Catégories d’Évènement: Hérault

VIDE GRENIER, 8 avril 2023, Servian

2023-04-08 07:00:00 – 2023-04-08 15:00:00

Hérault Servian Vide grenier organisé par le Comite des Fêtes.

Restauration sur place.

Réservation d’emplacement par téléphone. Vide grenier organisé par le Comite des Fêtes. Restauration sur place. Réservation d’emplacement par téléphone. cdf-servian@orange.fr +33 6 13 45 08 99 CDF Servian

