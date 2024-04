Vide grenier Parcours Naturel Sausset-les-Pins, dimanche 19 mai 2024.

Plus d’une centaine d’exposants est au rendez-vous au Parcours Naturel à partir de 8h jusqu’à 15h.

Vous chinerez et troquerez des objets , des vêtements, des jouets des livres etc…tout au long de la journée.

Buvette et restauration rapide sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 08:00:00

fin : 2024-05-19 15:00:00

Parcours Naturel Avenue Pierre Matraja

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme.sausset.les.pins@wanadoo.fr

L’événement Vide grenier Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2024-04-04 par Mairie de Sausset-les-Pins