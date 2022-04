Vide Grenier Sarry Sarry Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Sarry Saône-et-Loire Sarry EUR Ce Vide Grenier est organisé par l’Association des Amis de la Beleine, vous pourrez vous restaurer sur place (restauration rapide et buvette). Entrée et sortie libre pour les exposants

Pas de réservations et emplacements gratuits Place des Emboucheurs Le Bourg Sarry

