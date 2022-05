VIDE GRENIER Salles-Curan Salles-Curan Catégories d’évènement: Aveyron

Salles-Curan Aveyron Salles-Curan 5 EUR Après avoir été déchargés, les véhicules devront être garés à l’extérieur de la zone d’exposition (parkings périphériques). Arrivée des exposants: 6h. De 8h à 18h sur place de la maire, début rue del Peyral et rue du château. Information, inscription 06 64 77 61 82. Limité à 60 exposants (véhicules garés à l’extérieur de la zone d’exposition). Après avoir été déchargés, les véhicules devront être garés à l’extérieur de la zone d’exposition (parkings périphériques). OFFICE DE TOURISME DE SALLES CURAN – PARELOUP

