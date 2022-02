Vide Grenier Salle Polyvalente Vimory Catégorie d’évènement: Vimory

Vide Grenier

Salle Polyvalente, le dimanche 27 février à 07:00

Salle Polyvalente, le dimanche 27 février à 07:00

Portants vêtements et produits alimentaires INTERDITS – Limitation à 4m par exposants. Accès à la salle dès 6h30 (réservations maintenues jusqu’à 8h00) Restauration possible sur place – Ouverture au public de 8h à 17h – Vente de boudin chaud artisanal Places limitées – Réservation obligatoire Vide grenier organisé par l’APECH – Réservé aux particuliers Salle Polyvalente 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Vimory

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T07:00:00 2022-02-27T16:00:00

Lieu Salle Polyvalente Adresse 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Ville Vimory

