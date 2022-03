Vide grenier Salle Orion Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

La municipalité vous donne rendez-vous le lundi de Pâques (18 avril) pour son traditionnel vide grenier ! De 9h à 17h sur le parking Orion (salle des fêtes). En partenariat avec Mond’en fête (comité des fêtes). Vous souhaitez être exposant ? —————————— Inscrivez-vous lors des permanences salle Pégase (Complexe Orion) : * **Les samedis :** 26 mars, 2 avril et 9 avril de 9h à 12h. * **Les mercredis :** 30 mars et 4 avril de 16h à 18h. _Application des mesures sanitaires en vigueur._ Mondonville – Mairie de Mondonville Salle Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville

