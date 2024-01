VIDE GRENIER salle des fêtes, parvis et champ de foire Vérac, dimanche 24 mars 2024.

VIDE GRENIER Vide grenier organidé par verac en fetes.

Il y aura des exposants dans la salle des fêtes, son parvis et sur le champ de foire. Dimanche 24 mars, 08h00 salle des fêtes, parvis et champ de foire Inscription obligatoire par téléphone.

2€ sur le parvis de la salle et sur le champ de foire.

3€ dans la salle, aucune table ne sera installée, chacun devra avoir sa table et sa chaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T08:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T08:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Arrivé des exposants 6h30

Seules les voitures, sans remorque où très petite remorque (de 1m), peuvent être sur la place.

Les autres, les véhicules avec remorques longues et les fourgons devront se mettre sur le champ de foire ou aux emplacements qui leur seront attribués par les organisateurs.

Merci de votre compréhension.

Buvette et restauration sur place.

Aucune vente de denrée ne sera autorisation sans demande préalable.

Pour info, il n’y a pas d’électricité à l’extérieur.

salle des fêtes, parvis et champ de foire VERAC Vérac 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0673056249 »}, {« type »: « email », « value »: « veracenfetes@orange.fr »}]

VERAC EN FETES