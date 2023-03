Vide grenier Salle des fêtes La Baume-de-Transit Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Vide grenier au profit de la maison des assistantes Maternelles qui gère la garde petite enfance. +33 6 81 39 84 98 Salle des fêtes Route de Valréas La Baume-de-Transit

