VIDE-GRENIER Sainte-Suzanne-et-Chammes, 13 août 2023, Sainte-Suzanne-et-Chammes . VIDE-GRENIER Cité intra-muros Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

2023-08-13 10:00:00 – 2023-08-13 18:00:00 Sainte-Suzanne-et-Chammes

Mayenne Plus de 90 exposants présents dans la cité intra-muros de Ste Suzanne.

Gratuit

Pour les exposants, 3 € le mètre linéaire Vide-grenier annuel organisé par l’association Médiéville 53 +33 2 43 01 41 91 Sainte-Suzanne-et-Chammes

