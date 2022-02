Vide Grenier Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Sauveur

Vide Grenier Saint-Sauveur, 27 février 2022, Saint-Sauveur. Vide Grenier Saint-Sauveur

2022-02-27 08:30:00 – 2022-02-27 17:00:00

Exposants : 4 € l'emplacement avec une table ou 1,5 € le mètre linéaire Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le Comité des Fêtes.
+33 6 10 35 97 28

