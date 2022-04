Vide grenier Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Catégories d’évènement: Isère

Saint-Romain-de-Jalionas

Vide grenier Saint-Romain-de-Jalionas, 1 mai 2022, Saint-Romain-de-Jalionas. Vide grenier Gymnase Georges Blériot en extérieur 2, passage Victor Martelin Saint-Romain-de-Jalionas

2022-05-01 05:00:00 05:00:00 – 2022-05-01 Gymnase Georges Blériot en extérieur 2, passage Victor Martelin

Saint-Romain-de-Jalionas Isère Saint-Romain-de-Jalionas Venez chiner au traditionnel vide-grenier du Comité d’animation

Buvette et restauration rapide. ca.jalioromain38@gmail.com +33 6 84 18 35 36 https://www.cajalioromain38.org/ Gymnase Georges Blériot en extérieur 2, passage Victor Martelin Saint-Romain-de-Jalionas

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Romain-de-Jalionas Autres Lieu Saint-Romain-de-Jalionas Adresse Gymnase Georges Blériot en extérieur 2, passage Victor Martelin Ville Saint-Romain-de-Jalionas lieuville Gymnase Georges Blériot en extérieur 2, passage Victor Martelin Saint-Romain-de-Jalionas Departement Isère

Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-de-jalionas/

Vide grenier Saint-Romain-de-Jalionas 2022-05-01 was last modified: by Vide grenier Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Romain-de-Jalionas 1 mai 2022 Isère Saint-Romain-de-Jalionas

Saint-Romain-de-Jalionas Isère