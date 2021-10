Vide-grenier Saint-Renan, 6 mars 2022, Saint-Renan. Vide-grenier 2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06 17:00:00 Place Guyader Centre culturel

Saint-Renan Finistère Saint-Renan Vide-grenier de l’entente cycliste Renanaise au centre culturel de Saint-Renan. bersav@orange.fr +33 6 58 44 82 89 Vide-grenier de l’entente cycliste Renanaise au centre culturel de Saint-Renan. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Place Guyader Centre culturel Ville Saint-Renan lieuville 48.434#-4.6209