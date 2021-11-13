Vide grenier Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax
Vide grenier Saint-Paul-lès-Dax, 13 novembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax.
Vide grenier rue Abbé Bordes Salle F. Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
2021-11-13 09:00:00 – 2021-11-13 rue Abbé Bordes Salle F. Arnaudin
Saint-Paul-lès-Dax 40990
Organisé par l’Inner Wheel Club de Dax Adour.
Organisé par l’Inner Wheel Club de Dax Adour.
+33 6 30 34 87 61
Organisé par l’Inner Wheel Club de Dax Adour.
villorejo – Fotolia
rue Abbé Bordes Salle F. Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax
dernière mise à jour : 2021-10-30 par