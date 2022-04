Vide-grenier Saint-Pastour, 14 mai 2022, Saint-Pastour. Vide-grenier Saint-Pastour

2022-05-14 – 2022-05-14

Saint-Pastour Lot-et-Garonne Saint-Pastour L’ Association des Parents d’Elèves du RPI StPierre de Caubel/St Pastour organise un vide-grenier : vente de fleurs, jeux gonflables, parcours vélo enfants, restauration. L’ Association des Parents d’Elèves du RPI StPierre de Caubel/St Pastour organise un vide-grenier : vente de fleurs, jeux gonflables, parcours vélo enfants, restauration. +33 5 53 41 86 46 L’ Association des Parents d’Elèves du RPI StPierre de Caubel/St Pastour organise un vide-grenier : vente de fleurs, jeux gonflables, parcours vélo enfants, restauration. ©Free media commons

Saint-Pastour

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Pastour Autres Lieu Saint-Pastour Adresse Ville Saint-Pastour lieuville Saint-Pastour Departement Lot-et-Garonne

Vide-grenier Saint-Pastour 2022-05-14 was last modified: by Vide-grenier Saint-Pastour Saint-Pastour 14 mai 2022 Lot-et-Garonne Saint-Pastour

Saint-Pastour Lot-et-Garonne