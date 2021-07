vide-grenier Saint-Nexans, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Nexans. vide-grenier 2021-07-04 – 2021-07-04 Place du foyer rural et sous la halle Le bourg

Ce vide-grenier est organisé par Générations Mouvement. De 8h à 18h, retrouvez des exposants particuliers toute la journée. +33 6 20 22 10 45

