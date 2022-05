VIDE GRENIER Saint-Michel-Chef-Chef, 17 juillet 2022, Saint-Michel-Chef-Chef.

VIDE GRENIER Rue du Chevecier Parking de la Mairie de Saint Michel Saint-Michel-Chef-Chef

2022-07-17 – 2022-07-17 Rue du Chevecier Parking de la Mairie de Saint Michel

Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Un vide grenier…mais pas seulement ! Une ambiance festive et musicale autour du bar nomade et d’un DJ pour réunir les habitant/es et les estivant/es

Informations et réservations au 07 69 55 10 84 ou par mail

Vide grenier organisé par l’association Transat et Paille à Son

Un vide grenier…mais pas seulement ! Une ambiance festive et musicale autour du bar nomade et d’un DJ pour réunir les habitant/es et les estivant/es

Informations et réservations au 07 69 55 10 84 ou par mail

Rue du Chevecier Parking de la Mairie de Saint Michel Saint-Michel-Chef-Chef

dernière mise à jour : 2022-05-06 par