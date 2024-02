VIDE GRENIER Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef, dimanche 7 juillet 2024.

VIDE GRENIER Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Vide grenier organisé par l’Amicale des Chasseurs de l’Aiguillon de Saint-Michel-Chef-Chef

5 bonnes raisons de participer au vide grenier :

Faire du tri

Trouver des objets uniques, on trouve de tout dans les vide-greniers ! Des livres aux instruments de cuisine en passant par les vieux jouets. Si quelque chose vous manque chez vous, vous avez de grandes chances de trouver votre bonheur là-bas. En plus, c’est un achat écologique, puisqu’on redonne une nouvelle jeunesse un objet devenu inutile pour quelqu’un d’autre.

C’est une bonne occasion de faire des affaires, parce que les prix sont généralement bas et que tout se négocie

Passer du temps en famille participer à un vide-grenier reste une fantastique expérience familiale, une occasion de travailler tous ensemble. C’est également l’opportunité pour les plus jeunes d’exercer leur fibre commerciale en tenant le stand !

Faire une petite promenade dans le temps Dans les vide-greniers se côtoient des objets de toutes les époques. Pourvu qu’on regarde un peu autour de soi, on peut découvrir des objets remontant à notre enfance, ou à celles de nos parents ou grands-parents. D’anciens jeux vidéo, d’anciens vêtements, d’anciennes horloges ou d’anciennes cafetières… En contemplant ces objets, on peut presque voyager dans le temps !

A noter

Bar et restauration sur place

Réservé aux particuliers .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Place du Marché Avenue Ernest Chevrier

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicale.chasseursaiguillon@gmail.com

L’événement VIDE GRENIER Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire