Saint-Loubouer Landes Dimanche 28 Août rendez-vous dans les rues de Saint-Loubouer pour sa 25ème Foire d’été !

Plus de 100 exposants seront présents.

Restauration sur place Renseignements et réservations au 06 67 68 22 96 ou au 06 82 69 47 79 Dimanche 28 Août rendez-vous dans les rues de Saint-Loubouer pour sa 25ème Foire d’été !

