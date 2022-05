Vide-grenier Saint-Léon-sur-l’Isle, 8 mai 2022, Saint-Léon-sur-l'Isle. Vide-grenier Saint-Léon-sur-l’Isle

2022-05-08 – 2022-05-08

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Dans le cadre de la fête votive.

Buvette et restauration rapide sur place.

Ouverture dès 7h, RDV devant le centre commercial (Rue André Pariés).

Tarif exposant : 1,50 € / mètre

Saint-Léon-sur-l’Isle

Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne