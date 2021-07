Vide-grenier Saint-Léon-sur-l’Isle, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Léon-sur-l'Isle. Vide-grenier 2021-07-04 – 2021-07-04 Terrain de pétanque Le Bourg

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Saint-Léon-sur-l’Isle Vide-grenier, brocante.

Buvette sur place.

Tarif exposant : 1,50 €/mètre linéaire

Amicale de pêche 06 07 84 54 19 / 06 17 62 03 65 / 06 60 68 27 58 Vide-grenier, brocante.

Buvette sur place.

Tarif exposant : 1,50 €/mètre linéaire

Amicale de pêche 06 07 84 54 19 / 06 17 62 03 65 / 06 60 68 27 58 +33 6 07 84 54 19 Vide-grenier, brocante.

Buvette sur place.

Tarif exposant : 1,50 €/mètre linéaire

Amicale de pêche 06 07 84 54 19 / 06 17 62 03 65 / 06 60 68 27 58 vide grenier dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Léon-sur-l'Isle Adresse Terrain de pétanque Le Bourg Ville Saint-Léon-sur-l'Isle lieuville 45.11738#0.49911