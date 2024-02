Vide-Grenier Saint-Jean-de-Luz, dimanche 7 avril 2024.

Vide-Grenier Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

L’école Sainte-Famille accueille des exposants et du public pour un vide-grenier.

Ensemble, réalisons le voyage de rêve des CE2, CM1 et CM2 bilingues du groupe scolaire Donibane !

Une aventure éducative qui les emmènera au Futuroscope et au Puy-du-Fou pendant 5 jours !

L’organisation, et la réussite, de ce vide grenier rapprochent ces enfants de nouvelles découvertes et de moments forts à partager.

Ensemble, aidons-les à créer de merveilleux souvenirs d’enfance… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

11 Rue Marcel Hiribarren

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pascas15@hotmail.com

L’événement Vide-Grenier Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme Pays Basque