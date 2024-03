VIDE-GRENIER Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons, dimanche 5 mai 2024.

VIDE-GRENIER Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Le printemps arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ? Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons !





3 bonnes raisons de venir au vide grenier

Pour les vendeurs :

C’est une bonne occasion de ranger la maison

Parce que trier c’est aussi reçycler

Pour donner une deuxième vie à vos outils

Pour les acheteurs :

Acheter de la seconde main c’est tendance et bon pour la planète

C’est plus économique pour le porte monnaie

On y trouve toujours quelque chose pour changer la déco de la maison

Pratique

Stands prévus à l’intérieur et à l’extérieur à la salle Pierre Leduc et parc de la Longère à Saint-Hilaire-de-Chaléons

Réservation par mail auprès du comité des Fêtes comitedesfetes.shdc@gmail.com ou par téléphone

Tarifs exposants: 3 ml intérieur + table à 13€ / 4 ml en extérieur à 12€ / Réduction de 2€ pour les habitants de la commune

Buvette et restauration sur place.

Animations pour occuper les enfants

Entrée visiteur à partir de 9h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Salle Pierre Leduc 2 Allée des Châtaigniers

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire comitedesfetes.shdc@gmail.com

