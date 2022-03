Vide grenier Saint-Coutant Saint-Coutant Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Coutant Deux-Sèvres Saint-Coutant Vide grenier Le 1er mai de 7h à 17h à Saint-Coutant, salle des associations Organisé par l’Association de Méridien Green Buvette, restauration, boissons et animations Ouvert aux particuliers

Vide grenier Le 1er mai de 7h à 17h à Saint-Coutant, salle des associations Organisé par l'Association de Méridien Green Buvette, restauration, boissons et animations Ouvert aux particuliers

5€ les 5 mètres et 1€ pour chaque mètre supplémentaire. Renseignements (en français) 05 49 29 38 97 / (en anglais) 05 49 27 17 97

