Bonne nouvelle, grand vide-greniers sur le boulodrome et l’Esplanade Charles de Gaulle, en plein cœur du village de St Cannat.



Durant ces confinements successifs, vous avez sans doute trié les vêtements trop petits des enfants, mis de côté des jouets, des objets en tout genre ou encore rangé les placards, la vaisselle, les greniers et les garages !



Alors voilà, L’association Ecole & Parents va vous aider à vous désencombrer dans la joie et la bonne humeur. Que vous soyez exposants ou visiteurs, c’est une journée festive et conviviale qui vous attend !



Toutes les ventes (stands, boissons, sandwichs et gâteaux) faites par l’association vont aux écoles de Saint-Cannat afin de financer des projets pédagogiques et du matériel scolaire.



Une grande Tombola viendra clôturer cette journée.



On vous attend à Saint-Cannat !

Grand vide-greniers sur le boulodrome de Saint-Cannat, en plein cœur du village. Buvette et petite restauration sur place. Plus de 250 stands de bonnes affaires !

info.saintcannat@gmail.com +33 4 42 57 34 65

dernière mise à jour : 2021-06-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence