VIDE-GRENIER Saint-Brevin-les-Pins, 21 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins. VIDE-GRENIER

Boulevard de l’Océan Parking du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Parking du Pointeau Boulevard de l’Océan

2022-08-21 09:00:00 – 2022-08-21 18:00:00

Parking du Pointeau Boulevard de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique L’épicerie solidaire vous convie à son vide grenier. Resaturation et buvette sur place episol44@gmail.com L’épicerie solidaire vous convie à son vide grenier. Resaturation et buvette sur place Parking du Pointeau Boulevard de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Parking du Pointeau Boulevard de l'Océan Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Parking du Pointeau Boulevard de l'Océan Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

VIDE-GRENIER Saint-Brevin-les-Pins 2022-08-21 was last modified: by VIDE-GRENIER Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 21 août 2022 Boulevard de l'Océan Parking du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique