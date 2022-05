VIDE-GRENIER Saint-Brevin-les-Pins, 12 juin 2022, Saint-Brevin-les-Pins. VIDE-GRENIER Saint-Brevin-les-Pins

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Vide-grenier organisé par le club de football de Saint-Brevin,

Restauration et buvette sur place

14€/3 mètres linéaires. inscription obligatoire jusqu'au 05/06 au 06.66.45.85.06 contact@acsaintbrevin.fr https://www.stmichelchefchef.fr/

14€/3 mètres linéaires. inscription obligatoire jusqu’au 05/06 au 06.66.45.85.06 Saint-Brevin-les-Pins

