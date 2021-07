Vide-grenier Saint-Bertrand-de-Comminges, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. Vide-grenier 2021-07-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 18:00:00 sur la ville haute, Porte Majou SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne Retrouvez les vides greniers, en ville haute, Porte Majou.

Vente de gâteaux et buvette sur place. Entrée libre. Organisé par Le Fournil Café Résistance chamifa4@gmail.com +33 6 89 21 20 22 dernière mise à jour : 2021-07-05 par

