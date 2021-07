VIDE-GRENIER Saint-Bauzille-de-Putois, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Bauzille-de-Putois. VIDE-GRENIER 2021-07-04 08:00:00 – 2021-07-04 18:00:00

Vous êtes amateurs de trouvailles insolites ? Vous aimez simplement déambuler entre les stands ? Le vide-grenier de Saint Bauzille de Putois vous attends !

+33 4 67 73 70 12

dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Bauzille-de-Putois Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Bauzille-de-Putois Adresse Ville Saint-Bauzille-de-Putois lieuville 43.89577#3.73752