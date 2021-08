Vide-grenier Saint-Aubin-d’Arquenay, 12 septembre 2021, Saint-Aubin-d'Arquenay. Vide-grenier 2021-09-12 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00

Saint-Aubin-d’Arquenay Calvados Saint-Aubin-d’Arquenay Venez dénicher de bonnes affaires au vide-grenier organisé par l’association Caprice de Saint-Aubin d’Arquenay dans les rues de la commune.

Informations pratiques :Tarifs : 3,50€ le mètre linéaire / 10€ les dix mètres linéairesInscriptions : association.caprice14@gmail.com ou au 06.67.44.77.90 Venez dénicher de bonnes affaires au vide-grenier organisé par l’association Caprice de Saint-Aubin d’Arquenay dans les rues de la commune. Informations pratiques : Tarifs : 3,50€ le… association.caprice14@gmail.com +33 6 67 44 77 90 Venez dénicher de bonnes affaires au vide-grenier organisé par l’association Caprice de Saint-Aubin d’Arquenay dans les rues de la commune.

Informations pratiques :Tarifs : 3,50€ le mètre linéaire / 10€ les dix mètres linéairesInscriptions : association.caprice14@gmail.com ou au 06.67.44.77.90 dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Aubin-d'Arquenay Autres Lieu Saint-Aubin-d'Arquenay Adresse Ville Saint-Aubin-d'Arquenay lieuville 49.26041#-0.287