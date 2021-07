Vide-grenier Saint-Aquilin, 8 août 2021, Saint-Aquilin. Vide-grenier 2021-08-08 – 2021-08-08

Saint-Aquilin Dordogne Saint-Aquilin Vide-grenier toute la journée.

Consignes sanitaires pour les visiteurs : ne pas toucher aux objets à la vente, limitation d’un client par stand (8 m²).

Installation exposants dès 7h, Pré de l’église. Tarif exposant : 2 €/mètre linéaire

