Sacé Mayenne Sacé Le Comité d’animation de Sacé organise un vide-grenier avec buvette et restauration sur place. Pour les exposants :

– Installation à partir de 7h00

– Tarif 2,50 € le m en salle avec table

– Tarif 2,00 € le m en extérieur Chiner, flâner, … marcel.croissant@sfr.fr +33 2 43 02 58 72 https://www.sace.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/vide-grenier-6/?instance_id=365 Le Comité d’animation de Sacé organise un vide-grenier avec buvette et restauration sur place. Pour les exposants :

