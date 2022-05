VIDE GRENIER Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Catégories d’évènement: Mayenne

Ruillé-Froid-Fonds

VIDE GRENIER Ruillé-Froid-Fonds, 8 mai 2022, Ruillé-Froid-Fonds. VIDE GRENIER Ruillé-Froid-Fonds

2022-05-08 – 2022-05-08

Ruillé-Froid-Fonds Mayenne Ruillé-Froid-Fonds Le dimanche 8 mai de 06h à 18h, rendez-vous place de l’église pour la 9ème édition du vide-greniers organisé par le ping-pong club.

Malgré les travaux dans le bourg, les équipes du tennis de table vont tout mettre en œuvre pour vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles .

Fléchage , accès exposant , accès piétons, parking véhicules . Sur place, buvette, galette saucisse, casse croûte, frites, crêpes. 9ème édition du vide grenier de Ruillé-Froid-Fonds +33 6 72 87 80 33 Le dimanche 8 mai de 06h à 18h, rendez-vous place de l’église pour la 9ème édition du vide-greniers organisé par le ping-pong club.

Malgré les travaux dans le bourg, les équipes du tennis de table vont tout mettre en œuvre pour vous accueillir dans les meilleurs conditions possibles .

Fléchage , accès exposant , accès piétons, parking véhicules . Sur place, buvette, galette saucisse, casse croûte, frites, crêpes. Ruillé-Froid-Fonds

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Ruillé-Froid-Fonds Autres Lieu Ruillé-Froid-Fonds Adresse Ville Ruillé-Froid-Fonds lieuville Ruillé-Froid-Fonds Departement Mayenne

Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ruille-froid-fonds/

VIDE GRENIER Ruillé-Froid-Fonds 2022-05-08 was last modified: by VIDE GRENIER Ruillé-Froid-Fonds Ruillé-Froid-Fonds 8 mai 2022 mayenne Ruillé-Froid-Fonds

Ruillé-Froid-Fonds Mayenne