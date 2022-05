Vide grenier rue francisco ferrer Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vide grenier rue francisco ferrer, 5 juin 2022, Lille. Vide grenier

rue francisco ferrer, le dimanche 5 juin à 09:00

Les ferlioz vident leur grenier. Les pré-reservations pour les riverains se font jusqu’au 1er mai 2022 en renvoyant le bulletin d’inscription pré-rempli que vous pouvez demander par e-mail : [[ferlioz@gmail.com](mailto:ferlioz@gmail.com)](mailto:ferlioz@gmail.com) ou directement au café le Altopost, 116 rue Pierre Legrand à Lille (jours et horaires indiqués sur l’affiche).

SUR INSCRIPTION

L’association les Ferlioz organise un vide grenier réservé uniquement aux particuliers. rue francisco ferrer rue francisco ferrer 59000 lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu rue francisco ferrer Adresse rue francisco ferrer 59000 lille Ville Lille lieuville rue francisco ferrer Lille Departement Nord

rue francisco ferrer Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Vide grenier rue francisco ferrer 2022-06-05 was last modified: by Vide grenier rue francisco ferrer rue francisco ferrer 5 juin 2022 lille rue francisco ferrer Lille

Lille Nord