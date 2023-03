VIDE GRENIER Route du Luxembourg Cattenom Catégories d’Évènement: Cattenom

Moselle

VIDE GRENIER Route du Luxembourg, 19 mars 2023, Cattenom . VIDE GRENIER Gymnase Route du Luxembourg Cattenom Moselle Route du Luxembourg Gymnase

2023-03-19 07:00:00 07:00:00 – 2023-03-19 17:00:00 17:00:00

Route du Luxembourg Gymnase

Cattenom

Moselle Le rendez-vous incontournable pour tous les chineurs et amateurs de bonnes affaires. L’édition de l’année 2022 a connu un immense succès et a attiré une centaine d’exposants et un public nombreux. Exposants et chineurs se sont retrouvés dans une ambiance festive. ape.collegecharlespeguy@laposte.net +33 7 68 27 17 16 https://www.facebook.com/apecollegecharlespeguycattenom/?_rdr Route du Luxembourg Gymnase Cattenom

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Cattenom Moselle Route du Luxembourg Gymnase Ville Cattenom Departement Moselle Lieu Ville Route du Luxembourg Gymnase Cattenom

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom /

VIDE GRENIER Route du Luxembourg 2023-03-19 was last modified: by VIDE GRENIER Route du Luxembourg Cattenom 19 mars 2023 Gymnase Route du Luxembourg Cattenom Moselle Moselle Route du Luxembourg Cattenom

Cattenom Moselle