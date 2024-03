Vide-grenier Romagny Romagny Fontenay, dimanche 14 avril 2024.

Vide-grenier Romagny Romagny Fontenay Manche

Organisé par l’APE de l’école du Bocage de Romagny-Fontenay au profit des projets pédagogiques.

Buvette et restauration sur place.

Accueil des exposants à partir de 7h30 inscription conseillée avant le 12/04 (possible sur place si emplacements disponibles) 4 mètres offerts puis 1€ le mètre supplémentaire.

Organisé par l’APE de l’école du Bocage de Romagny-Fontenay au profit des projets pédagogiques.

Buvette et restauration sur place.

Accueil des exposants à partir de 7h30 inscription conseillée avant le 12/04 (possible sur place si emplacements disponibles) 4 mètres offerts puis 1€ le mètre supplémentaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:30:00

Romagny Dans la cour de l’école

Romagny Fontenay 50140 Manche Normandie

L’événement Vide-grenier Romagny Fontenay a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MSM Normandie BIT Genêts