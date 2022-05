Vide-grenier « Rock & BD » Helléan Helléan Catégories d’évènement: 56120

Helléan

Vide-grenier « Rock & BD » Helléan, 19 juin 2022, Helléan. Vide-grenier « Rock & BD » Helléan

2022-06-19 09:00:00 – 2022-06-19

Helléan 56120 Helléan Venez chiner de bonnes affaires parmi les livres, BD et vinyles en vente sur les étals. De 9 à 18h à la salle du pré communal. Concert rock à 14h. Jeux pour enfants sur place. hellean.videgrenier@gmail.com Venez chiner de bonnes affaires parmi les livres, BD et vinyles en vente sur les étals. De 9 à 18h à la salle du pré communal. Concert rock à 14h. Jeux pour enfants sur place. Helléan

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 56120, Helléan Autres Lieu Helléan Adresse Ville Helléan lieuville Helléan Departement 56120

Helléan Helléan 56120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellean/

Vide-grenier « Rock & BD » Helléan 2022-06-19 was last modified: by Vide-grenier « Rock & BD » Helléan Helléan 19 juin 2022 56120 Helléan

Helléan 56120