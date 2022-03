Vide grenier Rochegude Rochegude Catégories d’évènement: Drôme

Rochegude

Vide grenier Rochegude, 27 mars 2022, Rochegude. Vide grenier Rochegude

2022-03-27 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-27 16:30:00 16:30:00

Rochegude Drôme Rochegude Venez nombreux chiner jouets, vêtements, divers bibelots………….

Le bénéfice de cette journée ira au profit de l’école, et permettra de financer une partie du projet “classe verte”. Rochegude

