Vide Grenier Roche-Saint-Secret-Béconne, 7 novembre 2021, Roche-Saint-Secret-Béconne. Vide Grenier 2021-11-07 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-07 16:00:00 16:00:00

Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme Roche-Saint-Secret-Béconne Et si cette année, le grand ménage de printemps se faisait… en automne ?!

Et si cette année, le grand ménage de printemps se faisait… en automne ?!

Si vous avez les placards, le grenier, la cave, la chambre des enfants pleines, c'est le moment de faire de la place et de venir vendre vos affaires. cdf.rochesaintsecret@gmail.com +33 7 62 81 79 70

