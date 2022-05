VIDE-GRENIER Rettel Rettel Catégories d’évènement: Moselle

Rettel

VIDE-GRENIER Rettel, 22 mai 2022, Rettel.

2022-05-22 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00

Rettel Moselle Rettel Moselle Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes La Jeunesse Sportive Rettel Hunting Contz organise un vide-grenier au stade de football. Restauration et buvette sur place. bernard.perquin@free.fr +33 7 49 16 88 42 Rettel

