Les parents de l’Ecole Henri Matisse organisent leur premier vide grenier, dans la cour de l’école, ce samedi, ouverture dès 9h. nUn moment convivial avec restauration sur place, des pasta boxes, crêpes et gâteaux et une structure gonflable pour les enfants. nPassage de la Redadeg à 10h15 devant l’école, la course pour la culture bretonne. L’inscription pour les exposants se fait sur Helloasso.

apehenrimatisse@hotmail.com http://www.helloasso.com/associations/ape-henri-matisse/evenements/vide-grenier

