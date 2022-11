Vide-grenier Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Vide-grenier Quimperlé, 4 décembre 2022, Quimperlé. Vide-grenier

3 Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

2022-12-04 08:30:00 – 2022-12-04 17:00:00

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé

Finistère Quimperlé 15h : Passage du Père Noël

16h : Lecture de contes de Noël par l’association « Il était une fois » videgrenier.capucine@gmail.com Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère OT QUIMPERLE TERRE OCEANE Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Ville Quimperlé lieuville Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Vide-grenier Quimperlé 2022-12-04 was last modified: by Vide-grenier Quimperlé Quimperlé 4 décembre 2022 3 Avenue du Coat-Kaër Espace Benoîte Groult Quimperlé Finistère OT QUIMPERLE TERRE OCEANE Finistre Quimperlé

Quimperlé Finistère