Quimperlé

Vide Grenier Quimperlé, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Quimperlé. Vide Grenier 2021-09-12 – 2021-09-12 Parking Leclerc de Quimperlé 201 Rue de Pont-Aven

Quimperlé Finistère Vide grenier organisé par le WAR RAOK KLOAR handball, club de handball de CLOHARS CARNOET.

Tarif exposants: 15€ les 5 mètres linéaires soit 2 places de parking.

Tarif visiteurs: 1€ l’entrée, gratuit pour les – de 12 ans.

Accueil exposants à partir de 5h30.

Ouverture de la caisse: 8h00

dernière mise à jour : 2021-06-25

