Vide Grenier Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Drôme

PUY-SAINT-MARTIN

Vide Grenier Puy-Saint-Martin, 3 avril 2022, Puy-Saint-Martin. Vide Grenier Place de la mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

2022-04-03 – 2022-04-03 Place de la mairie Parc Adèle Clément

Puy-Saint-Martin Drôme Puy-Saint-Martin Venez exposer ou flâner, trouver la perle rare sur la 1 ère édition du vide grenier des Minots de Chevrière.



Buvette et Restauration sur place.



Les bénéfices iront aux projets scolaires des écoles du RPI Roynac – Puy-Saint-Martin lesminotsdechevriere@hotmail.fr +33 6 10 31 32 09 Place de la mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, PUY-SAINT-MARTIN Autres Lieu Puy-Saint-Martin Adresse Place de la mairie Parc Adèle Clément Ville Puy-Saint-Martin lieuville Place de la mairie Parc Adèle Clément Puy-Saint-Martin Departement Drôme

Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-saint-martin/

Vide Grenier Puy-Saint-Martin 2022-04-03 was last modified: by Vide Grenier Puy-Saint-Martin Puy-Saint-Martin 3 avril 2022 Drôme Puy-Saint-Martin

Puy-Saint-Martin Drôme