VIDE-GRENIER Puttelange-aux-Lacs, 6 juin 2022, Puttelange-aux-Lacs. VIDE-GRENIER Rue Jean Moulin Centre Socio-Culturel Puttelange-aux-Lacs

2022-06-06 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00 Rue Jean Moulin Centre Socio-Culturel

Puttelange-aux-Lacs Moselle Puttelange-aux-Lacs Organisé par l’Amicale des Mineurs de Puttelange-aux-Lacs.

Environ 350 exposants.

Buvette et restauration sur place. antoine.durand57@laposte.net +33 9 83 45 19 14 Rue Jean Moulin Centre Socio-Culturel Puttelange-aux-Lacs

