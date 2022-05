Vide grenier Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: 61210

Putanges-le-Lac

Vide grenier Putanges-le-Lac, 26 juin 2022, Putanges-le-Lac. Vide grenier Saint-Aubert-sur-Orne Cours extérieure de l’ancienne école Putanges-le-Lac

2022-06-26 – 2022-06-26 Saint-Aubert-sur-Orne Cours extérieure de l’ancienne école

Putanges-le-Lac 61210 Vide grenier de 8 h 00 à 18 h 00 à l’ancienne école (cour extérieur)

1€ le m

Buvette ,

Repas du midi : Tripes ou saucisses-pommes de terre

Spectacle théâtrale

Gâteaux, glaces

Accès possibles aux personnes à mobilité réduite Saint-Aubert-sur-Orne Cours extérieure de l’ancienne école Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

