Duravel Duravel Duravel, Lot Vide-Grenier Puériculture à Duravel Duravel Duravel Catégories d’évènement: Duravel

Lot

Vide-Grenier Puériculture à Duravel Duravel, 21 novembre 2021, Duravel. Vide-Grenier Puériculture à Duravel Duravel

2021-11-21 08:00:00 – 2021-11-21 17:00:00

Duravel Lot Duravel Rendez-vous au gymnase de Duravel le dimanche 21 novembre. Ouverture au public de 8h à 17h. Prix : 5€ par table. Plus de renseignements au 06 43 01 14 00 Buvette et restauration à emporter sur place. L’APE du Grand RPI vous propose un vide-grenier puériculture. En tant que futurs parents ou jeunes parents vous trouverez ce dont avez besoin pour accueillir bébé : vêtements, jouets, livre, matériel. Rendez-vous au gymnase de Duravel le dimanche 21 novembre. Ouverture au public de 8h à 17h. Prix : 5€ par table. Plus de renseignements au 06 43 01 14 00 Buvette et restauration à emporter sur place. ©pixabay

Duravel

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT CVL Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Duravel, Lot Autres Lieu Duravel Adresse Ville Duravel lieuville Duravel