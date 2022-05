Vide grenier – Puces de l’été Millau Millau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau

Vide grenier – Puces de l'été centre ancien autour des halles Millau

2022-07-10

2022-07-10 – 2022-07-10

centre ancien autour des halles Aveyron Millau INFOS POUR CEUX QUI VEULENT PRENDRE UN EMPLACEMENT POUR VENDRE :

Installation boulevard Sadi Carnot, le tour des Halles, la rue Clausel de Coussergues ou la place Foch, en fonction de la place disponible.

Attention de ne pas gêner les commerçants ouverts le dimanche matin.

Pas de réservation au préalable, un placier de la Mairie passe dans la matinée. 1,60 € le mètre linéaire à lui régler directement.

Vous ne pouvez pas stationner près de votre emplacement, il vous est donc demandé de vider vos affaires, puis d’aller vous garer en dehors du périmètre de vide-greniers. Nous rappelons toutefois que le stationnement est interdit sur tout le périmètre du vide-greniers, tous les dimanches, de 1h à 15h. Journal de Millau

centre ancien autour des halles Millau

Millau