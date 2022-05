VIDE GRENIER PRINTANIER

2022-05-22 – 2022-05-22 Vous faites quoi le 22 mai ? nUn vide greniers ça vous tente ? nUn tournoi de pétanque ça vous tente ? nOn peut même vous rafraîchir avec les bières pression de La Gorge Fraîche ! nEt on a aussi de quoi se restaurer (viande et vegetarien) nEt pour vous distraire, animation musicale africaine tout au long de la journée avec la compagnie dezon ! dernière mise à jour : 2022-05-14 par

