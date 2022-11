Vide – Grenier Préchac Préchac Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Préchac

Vide – Grenier Préchac, 27 novembre 2022

Salle des fêtes Préchac

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle des fêtes PRECHAC

Préchac

Organisé par le Comité des Fêtes, buvette et restauration sur place. 3€ le mètre sans table +33 6 60 40 53 63

Préchac Hautes-Pyrnes