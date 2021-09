Ponet-et-Saint-Auban Ponet-et-Saint-Auban Drôme, Ponet-et-Saint-Auban Vide grenier Ponet-et-Saint-Auban Ponet-et-Saint-Auban Catégories d’évènement: Drôme

Ponet-et-Saint-Auban

Vide grenier Ponet-et-Saint-Auban, 26 septembre 2021, Ponet-et-Saint-Auban. Vide grenier 2021-09-26 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-26 17:00:00 17:00:00

Ponet-et-Saint-Auban Drôme Ponet-et-Saint-Auban Vide grenier/ brocante ouvert aux non professionnels. Restauration sur place si les conditions sanitaires le permettent ponetnotrevillage@gmail.com +33 6 75 60 48 70 dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Ponet-et-Saint-Auban Autres Lieu Ponet-et-Saint-Auban Adresse Ville Ponet-et-Saint-Auban lieuville 44.78685#5.31645